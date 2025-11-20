O Fluminense deu mais um passo importante na luta por vaga na Libertadores ao vencer o clássico com o Flamengo nesta quarta-feira (19), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol do Tricolor, o colombiano Kevin Serna analisou o confronto e exaltou a concentração da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores detonam decisão de árbitro em Fluminense x Flamengo: 'Escandaloso'

— Sabíamos que seria um jogo muito difícil, que eles têm grandes jogadores que desequilibram. Então precisávamos estar concentrados o tempo inteiro. Hoje podemos fazer uma partida impecável na parte defensiva e, bom, só teve o pênalti (convertido por Jorginho no segundo tempo). Estamos felizes com o resultado — disse o atacante do Fluminense, ao Premiere.

Kevin Serna balançou a rede aos 33 minutos da primeira etapa após erro grosseiro do goleiro Rossi, que, ao tentar consertar um recuo na linha de fundo, se atrapalhou e deu a bola nos pés do jogador. Ele roubou e só tocou para o fundo da rede.

continua após a publicidade

O Tricolor já havia aberto o placar aos 25, com belo gol de Lucho Acosta, e o Flamengo só foi reagir aos 40 minutos do segundo tempo com Jorginho, em cobrança de pênalti. De modo geral, o Fluminense administrou bem o resultado e sofreu pouco contra o rival.

Serna comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Flamengo no Maracanã (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Com o resultado, o Fluminense foi a 54 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e segue forte na briga. O próximo desafio da equipe comandada por Luis Zubeldía será no sábado (22), contra o Palmeiras, que também briga pelo título da temporada.