Torcedores mandam recado a Filipe Luís após Fluminense x Flamengo

O Flamengo perdeu o clássico para o Fluminense, nesta quarta-feira (19), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, torcedores do Rubro-Negro se revoltaram com o técnico Filipe Luís nas redes sociais.

Diante da derrota, o Flamengo deixou a vantagem para o Palmeiras, atual vice-líder do Brasileirão, encurtar para dois pontos. O cenário fez o comandante da equipe carioca ser alvo de críticas de parte da torcida do clube.

Entre os supostos erros apontados pelos torcedores, destaca-se a escalação, substituições, empenho tático e físico em campo. Veja a repercussão abaixo:

Como foi o jogo entre Fluminense e Flamengo

O clássico começou movimentado no Maracanã. Fluminense, com Canobbio, foi quem assustou primeiro. O uruguaio, livre, finalizou com perigo, com a bola raspando na trave. Já aos 10', o colombiano Carrascal chutou com força, mas parou em Fábio. O gol, no entanto, saiu apenas aos 24', com Lucho Acosta, que acertou um chutaço de fora da área, sem chance alguma para Rossi.

Pressionando o Flamengo, o Tricolor das Laranjeiras chegou ao segundo gol aos 32 minutos, em jogada que contou com uma lambança da zaga rubro-negra. Após bobeada de Rossi, Kevin Serna empurrou a bola para o fundo da rede.

O que se viu no prmeiro tempo foi um domínio do Fluminense em cima do Flamengo. O Tricolor soube aproveitar as oportunidades, diante de um Rubro-Negro nervoso em campo, errados passes simples. O destaque negativo em campo foi o zagueiro João Victor, que participou dos dois gols do time adversário.

Precisando do resultado, o Flamengo saiu mais para a partida no segundo tempo. O técnico Filipe Luís voltou para a partida com Juninho e Cebolinha. Enquanto o Rubro-Negro buscava o primeiro gol, o Fluminense aproveitou para sair no contra-ataque, mas sem êxito.

Com o decorrer da segunda etapa, o Fluminense, que sentiu a intensidade do jogo, diminui o ritmo, deixando o Flamengo com a posse. Aos 36 minutos o VAR chamou o árbitro para ver um possível pênalti para o Flamengo por conta de toque de Renê com o braço na bola. Com a penalidade assinalada, Jorginho foi para a cobrança e não desperdiçou, diminuindo o marcador.

Com o Maracanã pulsando na reta final da partida, o Fluminense conseguiu controlar o ímpeto rubro-negro, e ficou com os três pontos no clássico.