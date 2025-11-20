Zubeldía explica vitória do Fluminense contra o Flamengo: 'Não é por acaso'

Após a vitória do Fluminense por 2 a 1 contra o Flamengo no Maracanã, o técnico Luis Zubeldía falou em entrevista coletiva. O jogo pela 34ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (19), colocou o Tricolor mais próximo da vaga para a Libertadores em 2026.

— Em várias partidas tivemos bons momentos. O jogo contra o Botafogo também foi bom. Contra o Atlético Mineiro foi bom, contra o Mirassol aqui foi bom. Enfim, tivemos vários jogos bons. Houve partidas em que jogamos bem, outras em que tivemos mais dificuldade, e outras em que o resultado, infelizmente, não foi o desejado. Mas, de modo geral, a equipe funcionou mais do que deixou de funcionar, porque não é por acaso que conquistamos mais vitórias. E isso é consequência de termos tido mais momentos positivos do que negativos. E a partida de hoje, embora tenha sido um jogo muito duro em todos os aspectos — era preciso estar muito concentrado pelo fato de enfrentarmos um dos líderes, e já vínhamos… uma sequência com Mirassol, Cruzeiro, Flamengo, todos os times que estão na parte de cima e têm tido um desempenho muito bom — então, há um motivo para isso, acontece por alguma razão.Precisávamos fazer um trabalho muito bom em todos os níveis para realizar o jogo que fizemos hoje. É impossível fazer uma partida perfeita: alguns erros iríamos cometer, porque o futebol é assim. Não importa o quanto você esteja bem, mas também o que o rival te permite fazer. No primeiro tempo conseguimos nos defender bem e criar chances de gol. No segundo tempo nos defendemos bem, mas já não conseguimos ter nossas oportunidades de gol. Mas, enfim, foi muito bom.

Com o triunfo, o Fluminense chegou aos 54 pontos, pulando para a sexta posição. Já o Flamengo, com 71, vê o Palmeiras na sua cola. Afinal, a equipe paulista, que encara o Flu na próxima rodada, empatou com o Vitória por 0 a 0 nesta quarta e chegou aos 69 pontos. Assim, diminuiu a diferença entre líder e vice-líder para dois pontos.

Outras respostas de Zubeldía

Desempenho fora de casa

Sinto que a maioria das equipes, quando jogam fora de casa, diminuem. É algo natural, o rendimento cai. Exceto dois ou três times que estão na parte de cima da tabela. Por isso eles se mantêm lá em cima. Geralmente, também têm elencos muito fortes. Uma série de coisas que não vêm ao caso agora. Mas, se Deus quiser, no ano que vem poderemos fazer partidas melhores como visitantes. Tomara, porque esse é o desafio do Fluminense. Mas não é simples.

O que vem por aí para o Fluminense?

O próximo jogo do Fluminense é contra o Palmeiras. As equipes se enfrentam no sábado, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. No mesmo dia e no mesmo horário, o Flamengo encara o RB Bragantino no Maracanã.

