Fluminense não tem histórico de vender grandes nomes para rivais brasileiros

Mário Bittencourt durante coletiva concedida no CT do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 13:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar dos boatos envolvendo uma possível ida de Jhon Arias ao Cruzeiro, o Fluminense não tem histórico de vender seus grandes nomes para rivais brasileiros. Além de não estar negociando o colombiano com a Raposa, o Tricolor só aceita uma saída do atleta para o exterior.

As maiores transferências do Tricolor se referem a atletas jovens, o que não é o caso do colombiano, que está com 27 anos. No entanto, o Time de Guerreiros tem o exemplo de Nino, que foi negociado com o Zenit, da Rússia, com 26 anos.

Esse é mais um fator que reforça que Jhon Arias não será vendido ao Cruzeiro ou a qualquer equipe brasileira. Ao menos que um clube pague um valor altíssimo em relação a multa rescisória do camisa 21 para rivais nacionais.

Existem casos de atletas vendidos pelo Fluminense e que retornaram ao Brasil para atuar em outras equipes, como Pedro e Gerson, no Flamengo, e Luiz Henrique e Matheus Martins, no Botafogo. No entanto, a transferência direta dos grandes nomes para adversários não existe no período recente.

Veja transferências de grandes nomes do Fluminense

André ➡️ Wolverhampton

Alexsander ➡️ Al Ahli

Nino ➡️ Zenit

Luiz Henrique ➡️ Betis

Matheus Martins ➡️ Udinese

Kayky ➡️ Manchester City

Metinho ➡️ Troyes

Marcos Paulo ➡️ Atlético de Madrid

João Pedro ➡️ Watford

Pedro ➡️ Fiorentina

Evanílson ➡️ Porto

Ibañez ➡️ Atalanta

Richarlison ➡️ Watford

Wendel ➡️ Sporting

Marlon ➡️Barcelona

Gerson ➡️ Roma

Convocado pela Colômbia, Arias comemora gol marcado em Fluminense x Cruzeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)