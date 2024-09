Fluminense será julgado por ‘atos de indisciplina’ na partida contra o Grêmio, pela Libertadores

Torcida do Fluminense no Maracanã (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 21:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense será julgado pela unidade disciplinar da Conmebol por atos de indisciplina durante o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Grêmio, no Maracanã. O duelo ocorreu no último dia 20, e a audiência está marcada para a próxima quarta-feira (11), às 10h30.

O Tricolor foi denunciado por quatro infrações ao Código Disciplinar da Conmebol. Entre elas, o uso de bombas por parte da torcida no setor sul do estádio, motivo pelo qual o clube já foi punido nesta edição do torneio. O caso aconteceu na quinta rodada da fase de grupos, contra o Cerro Porteño.

Além disso, um jogador do Grêmio teria sido acertado por um copo vindo do setor oeste da torcida do Fluminense no Maracanã. Ainda houve descumprimento do Manual de Clubes, ao não devolver um colete roxo à organização, e a falta de um espaço exclusivo para convidados e patrocinadores da Conmebol.

Caso seja considerado culpado, o Fluminense deve ter de arcar com multa. No entanto, como é reincidente no caso das bombas, o valor deve ser de US$ 10 mil (R$ 43 mil) pagos pelos incidentes no duelo com o Cerro Porteño. Pelo lançamento de objetos, mais US$ 10 mil podem ser cobrados.

