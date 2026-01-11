O Fluminense se despediu de Manoel, zagueiro campeão da Libertadores em 2023, neste domingo (11). O jogador chegou ao clube em 2021 e viveu seu melhor momento com o time em 2022, quando foi titular ao lado de Nino. No ano passado, o defensor teve uma lesão séria no joelho e fez apenas 15 jogos.

Manoel deixa o Tricolor com 118 jogos e 10 gols marcados. O zagueiro foi campeão da Libertadores em 2023, da Recopa Sul-Americana em 2024 e duas vezes campeão Carioca, em 2022 e 2023.

Fluminense se despede de Manoel

"Manoel vestiu a Armadura do Fluminense em todos os sentidos. Entendeu o que é ser um Guerreiro e fazer parte da Família Fluminense. Ao fim de seu contrato, Manoel deixa o Fluminense com o título da Conmebol Libertadores, da Conmebol Recopa e dois Cariocas. Desejamos ao zagueiro boa sorte na sequência da carreira. Obrigado!"

Estreia do Flu em 2026

O Tricolor estreia na temporada 2026 na quarta-feira (14), contra o Madureira, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O segundo grupo de jogadores ainda não fará parte desse time. O time principal deve jogar apenas a partir da quarta rodada, período limite permitido pelo regulamento do torneio para usar reservas.