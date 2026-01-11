menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense muda protocolo de treinos na pré-temporada; entenda

Tricolor estreia no Carioca na quarta-feira (14)

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/01/2026
05:45
Bernal e Canobbio em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
imagem cameraBernal e Canobbio em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
  Matéria
  Mais Notícias

O Fluminense se reapresentou em dois grupos separados de jogadores para a pré-temporada de 2026. O primeiro, composto por jovens da base e jogadores com menor minutagem em 2025, chegou no dia 2. O segundo, formado pelos atletas que terminaram o ano jogando, chegou no dia 8. O segundo grupo, logo na chegada, tem experimentado um protocolo diferente de treinamento.

Desde a chegada de Zubeldía, o Fluminense treina apenas no período da manhã no CT Carlos Castilho. Agora, na pré-temporada, as sessões acontecem em dois períodos. Uma na parte da tarde, outra na parte da manhã. Os motivos são: necessidade de recondicionar os jogadores, período de avaliações físicas, aproveitamento de período sem jogos (menos desgaste).

O grupo que iniciou os trabalhos no dia 2, segue treinando apenas no período da manhã. Nessa parte, os dois grupos trabalham juntos. O time da estreia do Carioca será composto pelos jogadores do grupo 1. O elenco pode contar ainda com Jemmes e Arana, que se apresentaram antes do dia 8 e se juntaram a esses atletas.

Estreia do Fluminense no Campeonato Carioca

O Fluminense inicia sua caminhada no Campeonato Carioca de 2026 na próxima quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h (de Brasília), diante do Madureira, no Estádio Luso Brasileiro, e já estão definidas todas as informações sobre a venda de ingressos para a partida.

