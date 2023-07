- Quando você chega no clube, há a expectativa das pessoas no clube por um resultado rápido e eu não conseguia jogar com o mesmo desempenho que tinha no Ceará. E é normal a torcida ficar insatisfeita, ter aquela cobrança, mas eu sabia que ia chegar meu tempo. Foi um momento complicado, pois quando cheguei, eu tive Covid, então atrasou todo o processo. O atleta precisa de fôlego e (a Covid) pegou 50% do pulmão. Fiquei muito mal e foi bem na pré-temporada. Então cheguei um pouquinho atrasado. Até adaptar, você tem essa dificuldade. Tive uma oportunidade de jogar de titular contra o River Plate na Argentina e fizemos um baita jogo, mas não conseguia ter aquela sequência. Eu lembro que quando o Diniz chega, ele me chamou pra conversar e disse: "Cara, você já conhece a maneira que eu gosto de jogar e eu conheço você super bem. Eu sei o que você pode fazer dentro de campo". Você ter a confiança do treinador, que te dá liberdade dentro de campo... tudo foi fluindo. As coisas começaram a acontecer dentro de campo, como gols e assistências. O time inteiro começou a jogar bem.