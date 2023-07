No entanto, o Tricolor sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Coritiba, que luta para fugir da zona de rebaixamento. Nesse jogo, o time de Fernando Diniz foi exposto a um problema antigo e sofreu com as bolas longas dos adversários e com transições rápidas. No primeiro gol do Coxa, Robson recebeu um lançamento nas costas de Felipe Melo, que cometeu um pênalti na sequência. Enquanto o segundo gol saiu de um contra-ataque rápido por conta de um erro de passe no campo ofensivo.