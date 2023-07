Em entrevista coletiva após a derrota para o Coxa, o técnico Fernando Diniz explicou a ausência do lateral-esquerdo, mas afirmou que o camisa 12 participaria do confronto contra o Santos. No entanto, o treinador interino da Seleção Brasileira não garantiu o veterano durante os 90 minutos, uma vez que o foco esteja no duelo pela Libertadores contra o Argentinos Juniors.