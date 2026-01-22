Fluminense muda planejamento e escala time principal contra o Nova Iguaçu
Tricolor usaria titulares apenas contra o Flamengo, inicialmente
O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o confronto com o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida marca a primeira vez na temporada em que o clube contará com seus principais jogadores à disposição.
Após iniciar o estadual com um time alternativo, formado majoritariamente por jovens da base e atletas com poucos minutos em 2025, o Tricolor passa a unificar os grupos e acelera o processo de preparação para o restante da temporada. A estratégia faz parte do planejamento da comissão técnica, que utilizou as rodadas iniciais para observação de novos jogadores.
Entre os relacionados estão nomes como Fábio, Samuel Xavier, Ganso, Martinelli, Acosta e Canobbio, que passam a integrar o grupo após período inicial de recondicionamento. A tendência é de que alguns desses jogadores iniciem a partida, enquanto outros ainda tenham minutagem controlada.
Luis Zubeldía segue afastado das atividades à beira do campo após passar por uma angioplastia com aplicação de stent. A previsão inicial de retorno do treinador é até o dia 25, e o time será comandado novamente por Maxi Cuberas.
No departamento médico, Germán Cano segue em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, enquanto Soteldo e Hércules estão em fase de transição física após lesões sofridas na temporada passada.
Relacionados do Fluminense
Goleiros
- Fábio
- Marcelo Pitaluga
- Vitor Eudes
Laterais
- Guga
- Samuel Xavier
- Renê
- Guilherme Arana
Zagueiros
- Freytes
- Ignácio
- Igor Rabello
- Jemmes
Meio-campistas
- Facundo Bernal
- Lucho Acosta
- Lima
- Martinelli
- Nonato
- Otávio
- PH Ganso
Atacantes
- Kevin Serna
- Everaldo
- Canobbio
- John Kennedy
- Matheus Reis
- Riquelme
