Fluminense muda planejamento e escala time principal contra o Nova Iguaçu

O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o confronto com o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida marca a primeira vez na temporada em que o clube contará com seus principais jogadores à disposição.

Após iniciar o estadual com um time alternativo, formado majoritariamente por jovens da base e atletas com poucos minutos em 2025, o Tricolor passa a unificar os grupos e acelera o processo de preparação para o restante da temporada. A estratégia faz parte do planejamento da comissão técnica, que utilizou as rodadas iniciais para observação de novos jogadores.

Entre os relacionados estão nomes como Fábio, Samuel Xavier, Ganso, Martinelli, Acosta e Canobbio, que passam a integrar o grupo após período inicial de recondicionamento. A tendência é de que alguns desses jogadores iniciem a partida, enquanto outros ainda tenham minutagem controlada.

Luis Zubeldía segue afastado das atividades à beira do campo após passar por uma angioplastia com aplicação de stent. A previsão inicial de retorno do treinador é até o dia 25, e o time será comandado novamente por Maxi Cuberas.

No departamento médico, Germán Cano segue em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, enquanto Soteldo e Hércules estão em fase de transição física após lesões sofridas na temporada passada.

Relacionados do Fluminense

Goleiros

Fábio

Marcelo Pitaluga

Vitor Eudes

Laterais

Guga

Samuel Xavier

Renê

Guilherme Arana

Zagueiros

Freytes

Ignácio

Igor Rabello

Jemmes

Meio-campistas

Facundo Bernal

Lucho Acosta

Lima

Martinelli

Nonato

Otávio

PH Ganso

Atacantes

Kevin Serna

Everaldo

Canobbio

John Kennedy

Matheus Reis

Riquelme