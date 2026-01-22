menu hamburguer
Fluminense

Fluminense muda planejamento e escala time principal contra o Nova Iguaçu

Tricolor usaria titulares apenas contra o Flamengo, inicialmente

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/01/2026
17:19
Acosta em ação no treino do Fluminense (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)
imagem cameraAcosta em ação no treino do Fluminense (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)
O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o confronto com o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida marca a primeira vez na temporada em que o clube contará com seus principais jogadores à disposição.

Após iniciar o estadual com um time alternativo, formado majoritariamente por jovens da base e atletas com poucos minutos em 2025, o Tricolor passa a unificar os grupos e acelera o processo de preparação para o restante da temporada. A estratégia faz parte do planejamento da comissão técnica, que utilizou as rodadas iniciais para observação de novos jogadores.

Entre os relacionados estão nomes como Fábio, Samuel Xavier, Ganso, Martinelli, Acosta e Canobbio, que passam a integrar o grupo após período inicial de recondicionamento. A tendência é de que alguns desses jogadores iniciem a partida, enquanto outros ainda tenham minutagem controlada.

Luis Zubeldía segue afastado das atividades à beira do campo após passar por uma angioplastia com aplicação de stent. A previsão inicial de retorno do treinador é até o dia 25, e o time será comandado novamente por Maxi Cuberas.

No departamento médico, Germán Cano segue em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, enquanto Soteldo e Hércules estão em fase de transição física após lesões sofridas na temporada passada.

Relacionados do Fluminense

Goleiros

  • Fábio
  • Marcelo Pitaluga
  • Vitor Eudes

Laterais

  • Guga
  • Samuel Xavier
  • Renê
  • Guilherme Arana

Zagueiros

  • Freytes
  • Ignácio
  • Igor Rabello
  • Jemmes

Meio-campistas

  • Facundo Bernal
  • Lucho Acosta
  • Lima
  • Martinelli
  • Nonato
  • Otávio
  • PH Ganso

Atacantes

  • Kevin Serna
  • Everaldo
  • Canobbio
  • John Kennedy
  • Matheus Reis
  • Riquelme
