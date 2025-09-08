Fluminense reúne Conselho Deliberativo para tratar de SAF

O Conselho Deliberativo do Fluminense se reúne nesta segunda-feira (8), a partir das 20h (de Brasília), no Salão Nobre de Laranjeiras, sede social do clube, para discutir a Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O encontro, que será transmitido ao vivo pela FluTV, tem caráter meramente informativo e não prevê votação. A pauta principal são as atualizações sobre o tema.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O clube recebeu a informação de que uma proposta formal do Banco BTG deve ser apresentada até esta data. No entanto, a confirmação do recebimento do documento ainda não existe. Caso não seja entregue, a sessão será mantida para tratar dos avanços do tema.

De acordo com informações publicadas pelo jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo, o BTG apresentará proposta que contempla investimento de R$ 6 bilhões nos próximos anos, valor que colocaria a operação entre as maiores do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

O modelo da SAF seria controlado por cerca de 15 investidores com alto poder aquisitivo, reunidos no grupo Lazuli. A associação manteria uma participação minoritária na empresa. Entre os nomes do grupo está o controlador do BTG Pactual, André Esteves. O Banco foi o assessor do Fluminense na busca por investidores para vender o controle do futebol da instituição.

Os investidores teriam a responsabilidade de assumir as dívidas do clube. A promessa é de priorizar os resultados esportivos antes da busca por lucro. O processo de aprovação interna é longo. Caso o Conselho aprove a proposta, haverá uma segunda etapa obrigatória: a assembleia geral dos sócios, que terão a palavra final sobre a mudança de modelo de gestão. Sem essa aprovação, não há SAF.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense x Bahia: veja parcial de ingressos para jogo da Copa do Brasil

Se confirmados os R$ 6 bilhões mencionados pelo O Globo, o investimento no Flu seria o maior entre os clubes que já se tornaram SAF. Para efeito de comparação, as operações do Botafogo e do Cruzeiro giraram em torno de R$ 400 milhões a R$ 1 bilhão. Ainda assim, especialistas alertam que valores diluídos por décadas reduzem o impacto imediato no caixa. A definição sobre a SAF do Fluminense deve ocorrer nos próximos meses.

O processo eleitoral pode dar um norte na expectativa do prazo. No seu último mandato, Mário Bittencourt deve ter cargo de importância na SAF caso ela seja aprovada. O candidato da situação é Mattheus Montenegro, atual vice-presidente do Fluminense. O advogado foi um dos responsáveis da busca por investidores no mercado.

É importante apontar que o grupo Lazuli contratou os serviços da FSB, uma das maiores assessorias de imprensa do país. Por isso, as informações que aparecem sobre o modelo de negócio podem fazer parte de um planejamento estratégico de divulgação. O objetivo é fazer com que o torcedor do clube compreenda e receba as informações da melhor maneira possível sobre o grupo de investidores e a intenção dos compradores da SAF.