Fluminense retoma treinos para decisão contra o Bahia com ausência importante

O Fluminense retorna aos trabalhos nesta sexta-feira (5), após folga de quatro dias, desde o empate sem gols com o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O elenco tricolor se reapresenta às 15h30 no Centro de Treinamento Carlos Castilho, com exceção do atacante Yeferson Soteldo, que esteve em campo nesta quinta-feira (4) na derrota da Venezuela para a Argentina por 3 a 0.

A equipe comandada por Renato Gaúcho já começa a preparação para um confronto decisivo: na próxima quarta-feira (10), o Tricolor recebe o Bahia, às 19h, no Maracanã, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, em Salvador, o Fluminense perdeu por 1 a 0 e agora precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal ou por apenas um de vantagem para levar a decisão para os penaltis.

Bahia abriu vantagem na Copa do Brasil contra o Fluminense (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Caso avance, o Fluminense enfrentará o vencedor do duelo entre Botafogo e Vasco, que empataram em 1 a 1 na primeira partida. Para o confronto contra o Bahia, Renato Gaúcho não contará com Soteldo, que está com a seleção de seu país, nem com o lateral-direito Samuel Xavier, que segue em recuperação de lesão.

O retorno aos treinos marca o início de uma preparação intensa, com foco total na busca pela classificação e na manutenção da boa sequência de resultados do time na temporada.