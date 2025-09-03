Com a Seleção, lateral do Fluminense fala sobre treinos: ‘É diferente’

Chamado para completar os treinos da Seleção Brasileira, Léo Jance, lateral-esquerdo do Fluminense, contou um pouco sobre a experiência com o time convocado por Ancelotti. O Brasil joga nesta quinta-feira (4), contra o Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias.

- Foi uma experiência única poder treinar com a Seleção. Desde pequeno, sempre sonhei em fazer parte desse ambiente. Já estive nas seleções de base, mas treinar com o time principal é diferente. Fiquei muito feliz com essa oportunidade. Foi um privilégio participar dessas atividades ao lado de grandes de jogadores e referências para mim - disse Léo Jance, que completou:

- Foi um dia de muito aprendizado principalmente. Pude ver de perto o nível de exigência e a qualidade de todos da Seleção, o que me motiva ainda mais a continuar trabalhando forte no Fluminense. Com certeza essa oportunidade vai me ajudar a evoluir como jogador e como pessoa.

Futuro no Fluminense

Apesar da convocação para os treinos, o futuro do atleta no elenco principal é incerto. Leo Jance é a quarta opção na lateral esquerda. Lucas Justen, emprestado ao Guarani na Série C, é um jogador do Fluminense que fez parte de treinos da Seleção, mas não teve sequência no profissional posteriormente. Na época a amarelinha era comandado por Fernando Diniz.

Leo Jance, de 20 anos, já teve oportunidades no elenco principal do Fluminense. Ele se destacou na goleada de 5 a 0 sobre o San José, pela Sul-Americana, quando o time não tinha jogadores titulares na posição. O lateral acumula passagens por seleções de base, além de Palmeiras e São Paulo, e tem contrato com Flu até o fim de 2026, renovado neste ano.