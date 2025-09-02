Guga, do Fluminense, encontra mascote dos Patriots em evento no Rio de Janeiro

O lateral-direito Guga, do Fluminense, foi um dos destaques de um evento promocional realizado nesta terça-feira (2) na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação, promovida exclusivamente pela franquia New England Patriots da NFL, contou com a presença do mascote oficial da equipe, "Pat Patriot", que recebeu uma camisa do clube carioca das mãos do jogador.

Guga, do Fluminense, com o mascote do Patriots (Foto: Reprodução / Instagram)

O New England Patriots é uma das franquias mais vitoriosas e reconhecidas da NFL. Com sede na região de Boston, a equipe consolidou uma dinastia no século XXI, conquistando seis títulos do Super Bowl, grande parte deles sob a liderança histórica do técnico Bill Belichick e do quarterback Tom Brady. Sua trajetória de sucesso os estabeleceu como uma das potências da liga e contribuiu significativamente para a popularização do esporte em escala global.

New England Patriots, franquia do ex-jogador Tom Brady, possui seis títulos (Foto: Rob Carr / AFP)

A interação entre o jogador brasileiro e o mascote da franquia de Foxborough foi registrada por fotógrafos e pelo público presente. O gesto é visto como parte de um esforço de aproximação cultural entre o futebol, esporte de maior apelo no Brasil, e o futebol americano, que experimenta um crescimento expressivo de sua base de fãs no mercado nacional.

A presença de um atleta de um dos principais clubes do país em um evento oficial da NFL reforça o interesse da organização em criar conexões com o cenário esportivo brasileiro. A liga norte-americana considera o Brasil um de seus mercados estratégicos prioritários para expansão global.

Globo anuncia ex-ESPN como novo reforço para transmissões da NFL

A emissora Globo anunciou, na última sexta-feira (29), que o jornalista Antony Curti é o novo reforço para as transmissões esportivas de 2025. O ex-ESPN chega a nova empresa para trabalhar na cobertura da NFL (liga de futebol americano), que recentemente entrou no catálogo dos canais Sportv.

O comentarista tem mais de dez anos de experiência com o esporte em transmissões da ESPN, e ao longo do perído, se tornou uma referência nacional. Paralelamente à carreira na televisão, Curti também fundou o site ProFootball e é autor de três livros, sendo o de maior destaque o "Manual do Futebol Americano", considerado leitura essencial para fãs e iniciantes na modalidade.

A chegada a nova empresa foi comemorada pelo jornalista. De forma passional, ele expôs a felicidade e a importância de poder está ingressando no Grupo Globo.

— Desde criança, meu sonho sempre foi ter mais pessoas para conversar sobre a NFL e o futebol americano. Poder falar com milhões de fãs por meio do alcance e da credibilidade do Grupo Globo é a realização desse sonho. A NFL no sportv será feita com muito carinho para todos que, assim como eu, amam esse esporte — afirma Curti.