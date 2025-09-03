Fluminense encaminha futuro de Riquelme Felipe

O Fluminense chegou a um acordo para renovar o contrato com o atacante Riquelme Felipe, de 18 anos. Destaque da base do clube, o jovem é um dos nomes da geração "Esquadrilha 07". A expectativa é de que a assinatura do novo vínculo ocorra até o final da semana. A informação foi dada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

A nova renovação se tornou necessária porque o contrato atual, com validade até 2028, foi assinado antes de o atacante completar 18 anos. O contrato inicial do jogador, assinado antes de ele completar 18 anos, tinha um prazo máximo de três anos. Ao atingir a maioridade, a nova renovação se tornou necessária para que o clube pudesse garantir o atleta por um período mais longo, aproveitando o direito de preferência para renovar o vínculo.

Riquelme Felipe estreou no time principal do Fluminense neste ano. Ele chegou a ser titular em várias partidas, mas sofreu uma entorse no ligamento do joelho esquerdo em março. Na temporada, o atacante disputou 18 jogos, sem marcar gols ou dar assistências. Desde a lesão, ele perdeu espaço e sua última atuação foi em 2 de agosto, na vitória sobre o Grêmio.

Joias do Fluminense

O atleta faz parte da "Esquadrilha 07", apelido da geração de jogadores nascidos em 2007, que conta com nomes como Isaque, Wallace Davi e Matheus Reis. O primeiro já saiu, vendido ao Shakhtar Donetsk. A negociação do contrato de Riquelme é anterior à venda de Isaque. A saída do meio não teve relação com as tratativas da renovação.