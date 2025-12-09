Torcedores do Fluminense escolhem melhor jogador e avaliam Brasileirão

Um dia após o encerramento do Brasileirão, o clima entre os torcedores do Fluminense é de satisfação. Em enquete realizada no canal do Lance! Fluminense no WhatsApp, a avaliação geral da campanha tricolor em 2025 foi amplamente positiva, refletindo o crescimento da equipe na reta final e a vaga direta assegurada na fase de grupos da Libertadores de 2026.

A percepção dos torcedores acompanha o desempenho em campo: quase 73% dos participantes classificaram o campeonato do Flu como "bom", enquanto outros 17% avaliaram como "ótimo". As menções negativas foram residuais, menos de 3% somando "ruim" e "péssimo".

O resultado reforça a leitura de que o trabalho de Luis Zubeldía, iniciado no último terço da competição, mudou a rota da temporada. Sob comando do argentino, o Fluminense registrou a melhor campanha do Brasileirão no período, cresceu como mandante e fechou o ano com nove vitórias consecutivas no Maracanã, marca determinante para a arrancada final.

Melhor jogador do Fluminense no Brasileirão

Além da avaliação do time, os torcedores também elegeram o melhor jogador do Fluminense no Brasileirão, e o veredito foi claro: Thiago Silva. O zagueiro recebeu mais da metade dos votos, superando amplamente os demais concorrentes. O jogador, que voltou ao clube em 2025, foi peça-chave na solidez defensiva do time e decisivo na reta final, incluindo o gol que selou a vitória sobre o Bahia na 38ª rodada.

Na sequência, Martinelli apareceu com cerca de 20%, confirmando sua importância na estrutura do meio-campo. Acosta (aprox. 12%), Canobbio (8%) e Samuel Xavier (cerca de 8%) completaram a lista.

