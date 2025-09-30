Fluminense responde nota sobre problema com dívida na Justiça

O Fluminense se manifestou oficialmente nesta terça-feira (30) após a coluna de Ancelmo Gois, no 'O Globo', noticiar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) havia ingressado com uma ação de execução fiscal para cobrar uma dívida tributária de R$ 5,8 milhões do clube.

Segundo a publicação, o processo foi protocolado no último dia 19 de setembro na Justiça Federal do Rio de Janeiro. A União alegava débitos inscritos em Dívida Ativa referentes a diferentes certidões, incluindo o não recolhimento de contribuições parafiscais durante 2024. O pedido previa citação do Fluminense para quitar a dívida em cinco dias, sob risco de bloqueio de valores em contas bancárias via Sisbajud e até penhora de bens.

Horas depois, o Tricolor divulgou uma nota oficial negando qualquer risco imediato e afirmando que a questão já está encaminhada junto à PGFN.

"A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já suspendeu administrativamente a mencionada execução fiscal e quaisquer atos de cobrança, pois o assunto já vinha sendo bem encaminhado nos entendimentos mantidos entre o órgão e o Fluminense, que se iniciaram em 30 de maio deste ano, objetivando a celebração de acordo para redução e equacionamento da dívida tributária. Essa transação está em fase final e deve ser assinada ainda em outubro”

O clube acrescenta que, em reunião no dia 23 de setembro, houve avanços sobre os termos do acordo, restando apenas ajustes finais, e que a própria PGFN entendeu ser necessário suspender medidas processuais por 120 dias.

Nota oficial do Fluminense

