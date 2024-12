Quanto o Fluminense deve gastar na janela de transferências?

Com uma temporada longe do esperado, o Fluminense busca reformular o elenco com o objetivo de brigar por títulos em 2025. Nesse sentido, o Tricolor planeja uma janela de transferências com investimentos altos para o padrão do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

No mercado do meio do ano, o clube gastou cerca de R$ 48,2 milhões com as contratações de Facundo Bernal, Kevin Serna, Ignácio e Gabriel Fuentes. Os valores são baseados na corretagem da época das compras, embora o dólar tenha sofrido uma alta nas últimas semanas.

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt afirmou que investimentos serão feitos na janela de transferências de janeiro. Em coletiva concedida no início da semana, o mandatário garantiu que a situação financeira do clube é melhor do que os anos anteriores.

continua após a publicidade

- As condições financeiras do Fluminense são muito melhores do que eram de 22 para 23. A gente vai fazer um investimento semelhante ao que a gente fez na janela em termos de milhões de reais, talvez podendo ultrapassar um pouquinho. A gente deu a missão ao treinador que queremos brigar por títulos em 2025.

Além dos quatro atletas comprados no meio do ano, o Tricolor já havia investido R$ 14,4 milhões na chegada de Terans, em janeiro. Além disso, o clube também fez contratações chaves sem custos, sendo a de Thiago Silva a mais emblemática, uma vez que o zagueiro havia encerrado seu contrato com o Chelsea.

continua após a publicidade

Na atual janela de transferências, o Fluminense busca reforços que possuem contratos com suas equipes, como são os casos de Zé Rafael (Palmeiras) e Lucas Arcanjo (Vitória), por exemplo. O Tricolor está em negociação com o Verdão e o Rubro-Negro, pois as operações envolverão dinheiro.

O clube também está atento a oportunidades de mercado que possam surgir através de empréstimos, como foi o caso de Marquinhos, ou atletas em fim de contrato. Mas o Tricolor se mostra mais arrojado no mercado.