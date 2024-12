Fluminense é cabeça de chave na Sul-Americana e aguarda definição de rivais

Com o 10º lugar no ranking de clubes da Conmebol, o Fluminense será cabeça de chave no sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Nesse momento, o Tricolor aguarda a definição dos confrontos da Fase Preliminar antes de conhecer seus possíveis rivais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O sorteio da fase de grupos acontecerá na semana do dia 19 de março, e o Tricolor já sabe quais adversários não enfrentará no início da competição. Além do Time de Guerreiros, Atlético-MG, Grêmio, Independiente, Cruzeiro, Lanús e Defensa y Justicia serão cabeças de chave.

Com base no Manual de Clubes da Copa Sul-Americana de 2024, o Fluminense também não poderá encarar Vasco e Vitória por serem do mesmo país. Caso Corinthians ou Bahia sejam eliminados na Terceira Fase da Libertadores, as equipes cairão no Pote 4 da segunda competição continental mais relevante e também não poderiam enfrentar o clube carioca.

continua após a publicidade

A Fase Preliminar da Sul-Americana será disputada na semana do dia 5 de março com duelos entre equipes do mesmo país com exceção do Brasil e Argentina. Com o fim dessa rodada, a competição terá uma definição de quais clubes estarão nos Potes 1, 2, 3 e 4 para o sorteio da fase de grupos.

Mano Menezes comemora classificação do Fluminense na Libertadores sobre o Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Fluminense pode ter argentino no caminho

O Huracán está no Pote 2 da Copa Sul-Americana, enquanto o Godoy Cruz está em posição de Pote 3, mas pode subir dependendo dos resultados da Fase Preliminar do torneio. Ambas as equipes não poderão ser sorteadas nos grupos de Independiente, Lanús e Defensa y Justicia, o que faz com que possam estar no caminho do Tricolor.

continua após a publicidade

Veja os confrontos da Fase Preliminar da Sul-Americana

Colômbia:

Junior Barranquilla (31) x América de Cali (40)

Once Caldas (96) x Colômbia 2

Uruguai:

Racing (100) x Montevideo Wanderers (84)

Cerro Largo (192) x Danubio (72)

Chile:

Universidad Católica (34) x Palestino (55)

Unión Española (79) x Everton (109)

Equador:

Mushuc Runa (232) x Orense (S/R)

Universidad Católica (71) x Aucas (92)

Peru:

ADT (240) x Cienciano (118)

Atlético Grau (250) x Cusco (128)

Paraguai:

Guaraní (47) x 2 de Mayo (S/R)

Sportivo Luqueño (123) x Sportivo Ameliano (89)

Venezuela:

Academia Puerto Cabello (159) x Metropolitanos (86)

Deportivo La Guaira (104) x Caracas (58)

Bolívia:

Universitário de Vinto (240) x Bolívia 3

Bolívia 2 x Bolívia 4