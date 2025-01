O Madureira venceu o Volta Redonda por 2 a 0, neste domingo (12), pela 1ª rodada do Campeonato Carioca 2025. No Estádio Aniceto Moscoso, na Rua Conselheiro Galvão, o meia Renato Henrique e o lateral Marquinho Carioca fizeram os gols que garantiram os três pontos conquistados pelo Tricolor Suburbano.

Com o resultado, o Madureira assume a liderança da Taça Guanabara, por conta dos critérios de desempate. O Tricolor tem dois gols de saldo, enquanto Maricá, Portuguesa e Boavista, também com três pontos, venceram suas partidas por apenas um gol de diferença, cada.

Como foi o jogo entre Madureira e Volta Redonda?

No primeiro tempo, Madureira e Volta Redonda fizeram um jogo sem muita inspiração de ambos os lados. O Tricolor Suburbano chegou com perigo no início do jogo. Marcelo aproveitou o cruzamento, mas cabeceou pela linha de fundo. Logo depois, o Voltaço respondeu na mesma moeda, com Kelvin, aos 17 minutos. Foram os melhores lances do duelo sem muitas emoções e poucas oportunidades no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Madureira voltou melhor e abriu o placar. Renato Henrique aproveitou um cruzamento rasteiro na área e escorou para o fundo das redes, aos 17 minutos. O Volta Redonda não conseguiu reagir, apesar das substituições, e ainda perdeu PK na reta final da partida por expulsão, que acabou com as chances de uma virada. Nos acréscimos, Marquinho Carioca foi lançado livre de marcação no ataque, driblou o goleiro do Voltaço e marcou o gol para dar números finais ao confronto.