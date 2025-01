Fluminense possui vantagem sobre Botafogo para primeiro clássico do Carioca

Em seu terceiro jogo com a equipe principal, o Fluminense possui uma vantagem sobre o Botafogo para o primeiro clássico do Campeonato Carioca. O Tricolor retomou os treinos mais cedo em comparação ao rival, o que lhe deu um tempo maior de preparação no início de estadual.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A equipe de Mano Menezes chega no confronto com três semanas de pré-temporada e com os atletas entrando em ritmo de jogo. Por outro lado, o Botafogo vem se preparando há apenas duas semanas e fará a estreia dos seus principais jogadores no clássico.

Recuperado de lesão desde o fim de semana, Jhon Arias foi preservado diante do Madureira, mas pode fazer sua estreia contra o Botafogo. Com isso, o Fluminense pode ter elenco completo para encarar um adversário sem treinador e que busca se reconstruir em 2025.

continua após a publicidade

Enquanto o Tricolor conseguiu manter seus principais nomes e se reforçar, o Alvinegro perdeu 14 peças e contratou apenas Artur, que não poderá atuar no clássico, pois não está no BID. Com isso, o adversário do Time de Guerreiros contará com atletas chaves, mas com um banco de reservas recheado de jogadores que iniciaram o Campeonato Carioca.

Apesar das reclamações recentes feitas por Thiago Silva e Mano Menezes em relação ao calendário, o Fluminense carrega uma pressão maior por conta da vantagem em relação a preparação sobre o Botafogo. Por outro lado, o Alvinegro tem o benefício de jogar em casa e no gramado sintético, que já foi alvo de inúmeras reclamações da diretoria tricolor.

continua após a publicidade

O clássico também ganha uma importância ainda maior para o Fluminense, que ocupa a 8ª colocação no Campeonato Carioca. O Tricolor tem a oportunidade de ultrapassar o Botafogo e se aproximar do G-4 em busca de uma vaga na semifinal do estadual.