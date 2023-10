- O jogo, do jeito que se mostrou, ia só expor o Ganso. Entrar para ficar correndo para trás, marcando, era uma exposição desnecessária. Se não tivéssemos jogador expulso, usaríamos por uns 30 minutos. A ideia era ele ganhar ritmo. Com um jogador a menos, não passou pela minha cabeça colocá-lo - explicou Diniz, em entrevista coletiva após a partida.



Cabe destacar que Ganso só esteve em campo durante 45 minutos no primeiro jogo contra o Internacional. Ele começou entre os titulares e foi substituído no intervalo por opção tática - após expulsão de Samuel Xavier.



Antes disso, o meia não entrava em campo desde o segundo jogo contra o Olimpia, no Paraguai, no dia 31 de agosto. Em recuperação de dores no joelho, ele desfalcou o time contra Fortaleza, Vasco e Cruzeiro.



Mesmo sem entrar em campo contra o Cuiabá, a tendência é que Ganso seja titular contra o Inter no Beira-Rio. Fernando Diniz terá três dias de treino para deixar o meia nas melhores condições possíveis.