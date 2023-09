- Acho que é a única taça que nos falta. A gente está com um trabalho muito sólido, acreditando muito que a gente possa chegar, mas com todo o respeito aos nossos adversários, especialmente agora o Internacional, que é também um gigante do futebol brasileiro, um clube que tem duas taças Libertadores. A gente define o confronto lá na casa deles, então, a gente, com muito respeito, com muita humildade, a gente tem certeza que vai fazer uma grande semifinal com o Inter e a gente espera passar, e quem sabe, reparar, para mim, essa injustiça histórica do futebol, que primeiro a Fluminense não ter uma taça Libertadores. Depois de ter perdido uma final no Maracanã, num dia que a torcida fez para mim a festa mais bonita da história do estádio - explicou.