- Além de Luis Díaz, John Arias também foi essencial para o jogo contra a Venezuela. O atacante do Fluminense, estrela no futebol brasileiro, foi determinante pelos lados do campo, quando teve forte participação em todo o jogo. Arias também criou a jogada do gol, dando assistência a Borré com um cruzamento perfeito ao meio da área depois de grande jogada de Jorge Carrascal - escreveu o Jornal "El Espectador".