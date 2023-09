- Não é no momento um projeto nosso, nosso projeto é seguir no Maracanã junto do Flamengo. Eu vou dizer uma coisa aqui e obviamente não estou dando nenhum recado ou tentando atingir ninguém. Mas é muito claro que as construções dos estádios de futebol no Brasil acabam saindo por um preço muito maior do que se estima no início. As obras acabam custando as vezes até o dobro, e que normalmente elas não se pagam. Eu tenho uma equipe financeira que logo no início da gestão fez esse estudo, e é muito difícil que um estádio consiga se pagar no Brasil - afirmou.