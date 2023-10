As equipes chegaram a se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores 2012, em que o Tricolor conseguiu segurar o empate no Rio Grande do Sul no jogo de ida e conquistou a classificação decidindo no Rio de Janeiro. Dessa vez, os papéis estão investidos. O Maracanã recebeu o empate entre o Time de Guerreiros e o Colorado, que busca a vaga em casa. Mas Fernando Diniz e seus comandados lutam contra as estatísticas negativas e se agarram nos grandes números da atual temporada.