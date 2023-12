Idolatrado pela torcida mesmo antes do histórico gol contra o Boca Juniors, John Kennedy foi se provando peça decisiva do elenco mesmo vindo do banco de reservas. A partir daquele momento, o centroavante balançou as redes em todas as fases do mata-mata de Libertadores, além de ter sido visto com mais frequência no time titular, inclusive marcando um gol no último final de semana no triunfo do Tricolor sobre o Coritiba.