John Kennedy responde Zubeldía após gol pelo Fluminense: ’50/50′

Autor do segundo gol do Fluminense no empate em 2 a 2 com o Sport, nesta quarta-feira (1), John Kennedy comentou na saída de campo a oportunidade recebida pelo técnico Luis Zubeldía. O atacante marcou de pênalti seu primeiro gol desde o retorno ao clube e destacou a importância de aproveitar o momento de transição na equipe, depois de lamentar o gol sofrido no fim.

— Acho que foi um descuido nosso, mas acontece, não pode haver esses descuidos sempre, mas aconteceu, não tem como voltar atrás. É chegar amanhã, trabalhar, o importante é não perder. Saímos, pontuamos, e agora é focar, se adaptar ao trabalho do novo treinador. Acho que quando se troca o treinador é sempre uma oportunidade. Para todo mundo. Não estava jogando com o antigo treinador, mas é como ele disse, 50-50. No dia a dia a gente vem treinando forte, eu também. Especialmente eu, falo por mim, estou treinando forte. Hoje ele me deu a oportunidade, eu pude aproveitar. Creio que entrei bem. Os meus companheiros me deram a confiança de bater o pênalti. Estou feliz. — afirmou.

A declaração de Kennedy vai ao encontro do que o técnico Zubeldía havia dito após a estreia contra o Botafogo, quando explicou o processo de recuperação do atacante dentro da equipe. Na ocasião, o argentino ressaltou que o centroavante tem características distintas de Cano e Everaldo, e que sua evolução dependeria tanto da comissão técnica quanto da dedicação pessoal.

— Ele pode conseguir coisas muito interessantes com a equipe. Mas é 50% de nós e 50% dele. Isso em quase todos os jogadores. Não 80% para o treinador, não é assim. 50% eu e 50%. Mas tem de dar, de vontade, energia e treinamento. Creio que vai fazer — disse Zubeldía após o clássico.

O que vem por aí para o Fluminense?

Com o gol marcado em Recife, John Kennedy ganha confiança para buscar mais espaço na rotação ofensiva tricolor. O Fluminense volta a campo no próximo sábado (4), contra o Atlético-MG, no Maracanã.

