Buscando a permanência na elite do futebol brasileiro, o Fluminense visita o Palmeiras, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), pela 38ª rodada do Brasileirão. Além do Tricolor, Athletico, RB Bragantino e Atlético-MG também brigam para fugir da 17ª posição da tabela.

O Fluminense depende apenas de si, para garantir a permanência no Brasileirão. Tricolor precisa de apenas um ponto contra o Palmeiras. Ou seja, um empate ou uma vitória já livram o time carioca da Série B.

No entanto, caso perca no Allianz Parque, o Fluminense dependerá de uma vitória do Atlético-MG sobre o Athletico, na Arena MRV, ou de tropeço do RB Bragantino contra o Criciúma, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Mesmo com várias combinações de resultado a seu favor, a tarefa do Fluminense não é simples. O confronto contra o Palmeiras, que briga pelo título com o Botafogo, torna improvável um eventual triunfo, ou até mesmo um empate no Allianz Parque.

Confira todos os cenários do Fluminense no gráfico abaixo

