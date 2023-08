- Vou usar uma metáfora que exemplifica o que eu acho: é a mesma coisa que alguém estar trafegando em uma avenida com o farol verde e alguém de repente passa com o carro e a culpa é do motorista. O Marcelo estava driblando e infelizmente não tinha onde colocar o pé. Todos ficaram consternados pela lesão do jogador, mas absurda a expulsão do Marcelo. Muito pior do que a expulsão do Samuel (na final do Campeonato Carioca) e do Dodô (em um lance no jogo Fluminense x Santos). O que o Marcelo iria fazer para evitar a expulsão? Uma loucura isso.