Autor do único gol do Fluminense no empate com o Argentinos Juniors, Samuel Xavier brincou sobre a bela finalização que acertou na reta final da partida disputada no Estádio Diego Armando Maradona. Em entrevista à "Paramount+" ao fim do jogo, o lateral-direito afirmou que se inspirou em um companheiro para balançar as redes.