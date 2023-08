Cinco lances que marcaram a partida



> !Artilheiro nato! Na primeira boa chance do Argentinos Juniors, Gabriel Ávalos recebeu passe de cabeça de Moyano dentro da área e bateu de voleio para inaugurar o marcador



> !Milagres! Um dos protagonistas do Fluminense na temporada, Fábio fez duas grandes defesas em finalizações de Ávalos e Bíttolo antes do intervalo



> Sentiu? Aos 43 minutos, Gabriel Milito promoveu a entrada de Gastón Verón no lugar de Gabriel Ávalos, que vinha sendo o principal nome do Argentinos Juniors na partida



> !Cena desesperadora! No início da segunda etapa, Marcelo fraturou a perna de Sánchez em um acidente de trabalho e foi expulso com o auxílio do VAR



> !Que golaço! Na reta final da partida, Arias, goleiro do Argentinos Juniors, foi expulso e Heredia entrou no gol improvisado. E Samuel Xavier aproveitou a oportunidade para marcar um golaço para empatar a partida