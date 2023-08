O Fluminense arrancou um empate em 1 a 1 com o Argentinos Juniors na noite desta terça-feira (1), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na Argentina. Os donos da casa saíram na frente com Gabriel Ávalos ainda no primeiro tempo, mas o Tricolor conseguiu a igualdade no placar com Samuel Xavier, nos minutos finais da partida. O duelo ficou marcado pela expulsão de Marcelo, que fraturou a perna de um adversário em um lance acidental, e também a do goleiro do time argentino. Veja os melhores momentos do jogo no vídeo acima!