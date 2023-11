COMPROMETIMENTO COM O BRASILEIRÃO



- Temos um compromisso muito grande com o futebol, com a ética do jogo. Depois que terminamos a Libertadores, nos comprometemos a fazer o melhor possível. Estava um pouco mais difícil, pois a atenção do time era muito voltada para a Libertadores. Não estava nem com a cabeça dividida, mas muito inclinada para a conquista inédita da Libertadores. Nesse momento, falamos que procuraríamos entregar tudo e que seria uma boa maneira de nos preparar para a estreia do Mundial.