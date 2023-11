⚫ Cinco lances que marcaram a partida



1️⃣ NEM DEMOROU! Aos 9 minutos, Martinelli recebeu passe de Arias e bateu da entrada da área para estufar as redes e abrir o placar para o Fluminense



2️⃣ PREOCUPAÇÃO! No primeiro tempo, Cano caiu no gramado sozinho, colocou a mão na região da panturrilha, foi retirado do campo de maca, mas voltou a jogar



3️⃣ DE CABEÇA! Ainda na etapa inicial, Jhon Arias aproveitou cruzamento de Diogo Barbosa e cabeceou para ampliar o marcador para o Tricolor



4️⃣ FAZ O LL! Pouco depois de Ganso carimbar a trave do Santos, Cano recebeu passe de Martinelli dentro da área e bateu de primeira para marcar seu 10º gol no Brasileirão



5️⃣ INACREDITÁVEL! Na reta final, o Santos carimbou duas bolas na trave com Joaquim e Furch, mas nada estava favorável ao Peixe