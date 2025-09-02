Fluminense fecha contratação de jogador de 18 anos

O Fluminense anunciou, nesta terça-feira (2), a contratação de Isack Gabriel. O jogador de 18 anos chega para integrar o time sub-20 do Tricolor, inicialmente. O atacante estava no Novorizontino, time do interior de São Paulo, que está na Série B do Brasileirão. O jovem chegou a atuar entre os profissionais do time nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️ Renato Gaúcho agradece presente e manda recado a Neymar: ‘Merecia ser convocado’

- É uma honra vestir a camisa de um clube como o Fluminense, que revela tantos grandes jogadores. Estou bastante feliz, motivado e ansioso para estrear. Todos os meus companheiros de equipe me receberam muito bem, simpáticos, o que me ajuda a me desenvolver ainda mais e mostrar meu futebol. Trabalho muito para aproveitar as oportunidades, fazer bons jogos e conquistar títulos - disse Isack.

Nascido em Porto Nacional (TO), o canhoto Isack Gabriel estreou profissionalmente pelo time do interior paulista em 2024, quando tinha 16 anos. Ele chegou a integrar franquias do Projeto Guerreirinhos na cidade-natal e em Palmas, capital tocantinense. O jogador já está integrado aos juniores do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O que vem por aí para o Fluminense?

A equipe terá um calendário intenso em setembro, com jogos decisivos no Brasileirão, e principalmente na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

10 de setembro — Fluminense x Bahia, às 19h. A partida é válida pela volta das quartas de final da Copa do Brasil e será no Maracanã. 13 de setembro — Fluminense x Corinthians, às 21h. O jogo é pelo Campeonato Brasileiro e acontece no Maracanã. 16 de setembro — Lanús x Fluminense, às 21h30. O primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana acontece na Argentina. 20 de setembro — Vitória x Fluminense, às 16h. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. 23 de setembro — Fluminense x Lanús, às 21h30. O confronto de volta das quartas de final da Sul-Americana será no Maracanã. 28 de setembro — Fluminense x Botafogo, às 16h. O clássico pelo Campeonato Brasileiro será no Maracanã.

No mês de setembro, serão quatro jogos para o Tricolor no Maracanã. Dois deles decisivos de mata-mata, e um é um clássico contra o Botafogo.