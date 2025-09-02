O Flamengo goleou o Fluminense por 4 a 0 no Campeonato Carioca sub-20 neste sábado (30), e Felipe Melo fez um forte desabafo nas redes sociais. O filho dele, Davi Melo, é volante e faz parte da base do Tricolor Carioca, mas não entrou em campo. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Guilherme, três vezes, e Joshua.

- Tomou quatro coco do Flamengo em casa. Eu fui lá assistir o jogo. Foi quatro e devem ter pedido para dar uma segurada, porque podia ser uns oito. E isso porque o Flamengo acabou de ser campeão do mundo. Sabe o que eu acho? Tem que ter cobrança. O treinador tem que ser cobrado - começou Felipe Melo.

- A diretoria tem que ser cobrada. O sub-20 é um passo do profissional. Os cara perder de quatro em casa no clássico? Sem fazer força? Os meninos com cabelo amarelo, time reserva. Eu senti uma vergonha danada. É um absurdo com a instituição.

Felipe Melo desabafou após goleada do Flamengo sub-20 (Foto: Reprodução)

Veja desabafo na íntegra após derrota do Fluminense para o Flamengo

Passagem pelos dois clubes cariocas

Felipe Melo fez boa parte de sua formação no Volta Redonda, mas estreou nos profissionais com a camisa do Flamengo, em 2001, quando ainda atuava como volante. Ele foi campeão Carioca com a camisa do Rubro-Negro.

Depois, desde que voltou ao Brasil, vestindo a camisa do Palmeiras, o pitbull criou uma grande rivalidade com o time que o revelou. Principalmente a partir de 2022, quando chegou ao Fluminense, rival histórico do Flamengo.

Pelo Tricolor Carioca, ele criou uma relação de amor, conquistando os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023, a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-americana em 2024. O jogador é considerado um ídolo nas Laranjeiras.