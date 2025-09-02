menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense cria cupons de desconto para aumentar número de sócios

Tricolor terá jogos decisivos no Maracanã

Martinelli, do Fluminense, comemora seu gol contra o América de Cali pela Su-Americana
imagem cameraMartinelli, do Fluminense, comemora seu gol contra o América de Cali pela Su-Americana Foto: Thiago Ribeiro/AGIF
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
18:50
  • Matéria
  • Mais Notícias

De olho nas partidas decisivas no Maracanã, o Fluminense lançou cupons de desconto para o programa Sócio Futebol. A iniciativa visa atrair novos sócios, além de oferecer benefícios para quem deseja renovar ou fazer um upgrade de plano. Os cupons são válidos para contratos anuais, e o valor do desconto é diluído nas 12 parcelas do pagamento.

continua após a publicidade

➡️ Renato Gaúcho agradece presente e manda recado a Neymar: ‘Merecia ser convocado’

Confira os cupons e benefícios:

  • “FLUNACOPA”: oferece um mês de desconto para novos e ex-sócios.
  • “FLUNACOPA_RENOVE”: concede um mês de desconto para sócios que estão no período de renovação.
  • “FLUNACOPA_UPGRADE”: dá dois meses de desconto para sócios que realizarem upgrade de plano. Este cupom é válido apenas até a próxima quinta-feira, 4 de setembro, às 9h59, e já permite o check-in com prioridade 1 para a partida contra o Bahia.

Novos sócios do plano Arquiba 100% já podem fazer o check-in para os confrontos contra o Bahia, pela Copa do Brasil, e o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Saiba mais aqui.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O que vem por aí para o Fluminense?

A equipe terá um calendário intenso em setembro, com jogos decisivos no Brasileirão, e principalmente na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

  1. 10 de setembro — Fluminense x Bahia, às 19h. A partida é válida pela volta das quartas de final da Copa do Brasil e será no Maracanã.
  2. 13 de setembro — Fluminense x Corinthians, às 21h. O jogo é pelo Campeonato Brasileiro e acontece no Maracanã.
  3. 16 de setembro — Lanús x Fluminense, às 21h30. O primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana acontece na Argentina.
  4. 20 de setembro — Vitória x Fluminense, às 16h. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
  5. 23 de setembro — Fluminense x Lanús, às 21h30. O confronto de volta das quartas de final da Sul-Americana será no Maracanã.
  6. 28 de setembro — Fluminense x Botafogo, às 16h. O clássico pelo Campeonato Brasileiro será no Maracanã.

No mês de setembro, serão quatro jogos para o Tricolor no Maracanã. Dois deles decisivos de mata-mata, e um é um clássico contra o Botafogo.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias