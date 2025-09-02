Fluminense cria cupons de desconto para aumentar número de sócios
Tricolor terá jogos decisivos no Maracanã
De olho nas partidas decisivas no Maracanã, o Fluminense lançou cupons de desconto para o programa Sócio Futebol. A iniciativa visa atrair novos sócios, além de oferecer benefícios para quem deseja renovar ou fazer um upgrade de plano. Os cupons são válidos para contratos anuais, e o valor do desconto é diluído nas 12 parcelas do pagamento.
Confira os cupons e benefícios:
- “FLUNACOPA”: oferece um mês de desconto para novos e ex-sócios.
- “FLUNACOPA_RENOVE”: concede um mês de desconto para sócios que estão no período de renovação.
- “FLUNACOPA_UPGRADE”: dá dois meses de desconto para sócios que realizarem upgrade de plano. Este cupom é válido apenas até a próxima quinta-feira, 4 de setembro, às 9h59, e já permite o check-in com prioridade 1 para a partida contra o Bahia.
Novos sócios do plano Arquiba 100% já podem fazer o check-in para os confrontos contra o Bahia, pela Copa do Brasil, e o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Saiba mais aqui.
O que vem por aí para o Fluminense?
A equipe terá um calendário intenso em setembro, com jogos decisivos no Brasileirão, e principalmente na Copa do Brasil e na Sul-Americana.
- 10 de setembro — Fluminense x Bahia, às 19h. A partida é válida pela volta das quartas de final da Copa do Brasil e será no Maracanã.
- 13 de setembro — Fluminense x Corinthians, às 21h. O jogo é pelo Campeonato Brasileiro e acontece no Maracanã.
- 16 de setembro — Lanús x Fluminense, às 21h30. O primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana acontece na Argentina.
- 20 de setembro — Vitória x Fluminense, às 16h. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
- 23 de setembro — Fluminense x Lanús, às 21h30. O confronto de volta das quartas de final da Sul-Americana será no Maracanã.
- 28 de setembro — Fluminense x Botafogo, às 16h. O clássico pelo Campeonato Brasileiro será no Maracanã.
No mês de setembro, serão quatro jogos para o Tricolor no Maracanã. Dois deles decisivos de mata-mata, e um é um clássico contra o Botafogo.
