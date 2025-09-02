Fluminense tem menor volume ofensivo do Brasileirão após o Mundial

O empate por 0 a 0 do Fluminense com o Santos no último domingo (31) evidenciou a falta de produção ofensiva da equipe tricolor desde o retorno do Mundial de Clubes. Apesar da grande campanha no torneio da Fifa, sendo eliminado na semifinal diante do campeão Chelsea, o Flu vem sofrendo para criar oportunidades no Campeonato Brasileiro.

Uma estatística deixa claro o pouco volume do time comandado por Renato Gaúcho. Desde a retomada do Brasileirão, o Fluminense entrou em campo nove vezes na competição e soma apenas 26 finalizações no gol durante o período.

A marca é a pior entre todos as 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Diante do Santos, última partida do clube, o Flu não conseguiu concluir nenhuma jogada na baliza adversária. A situação não ocorria há cerca de dois meses, desde 25 de junho, no duelo contra o Mamelodi Sundowns, pelo Mundial de Clubes.

Equipes com menos finalizações no gol desde a retomada do Brasileirão

Fluminense – 26;

Grêmio – 29;

Atlético-MG – 31;

Fortaleza – 32;

Santos – 33.

Em entrevista coletiva após o empate por 0 a 0 com o Peixe, o técnico Renato Gaúcho negou que o Fluminense tenha adotado postura defensiva.

— Chega um determinado momento que você tem que saber sofrer. O Santos começou a empurrar a gente lá para trás, alçando bolas na área. Coloquei Igor Rabello faltando sete ou oito minutos antes que eu tomasse um gol de bola parada, que acabei tomando, mesmo com ele em campo. Foi para impedir isso — explicou Renato.

Cronograma de atividades do Fluminense

01 a 07 de setembro de 2025

• 01/09 – Segunda-feira: Folga

• 02/09 – Terça-feira: Folga

• 03/09 – Quarta-feira: Folga

• 04/09 – Quinta-feira: Folga

• 05/09 – Sexta-feira: Treino às 15h30, CTCC

• 06/09 – Sábado: Treino às 09h30, CTCC

• 07/09 – Domingo: Treino às 09h30, CTCC

