Fluminense espera até R$ 300 milhões com venda do potencial construtivo das Laranjeiras

O Fluminense deu nesta terça-feira (18) um passo mais importante para viabilizar a reforma das Laranjeiras e a expansão do CT Carlos Castilho. O projeto de lei que institui a Operação Urbana Consorciada do Estádio Manoel Schwartz foi oficialmente protocolado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A proposta, assinada pelo presidente da Câmara, Carlo Caiado, permitirá a venda de até 103 mil m² de potencial construtivo para a iniciativa privada. O clube tem expectativa de arrecadação entre R$ 200 milhões e R$ 300 milhões.

Tombado e subutilizado, o espaço será completamente requalificado para voltar a receber jogos oficiais de pequeno porte, algo que não acontece há décadas. A capacidade projetada após as obras é de 6.300 lugares nas arquibancadas revitalizadas, acrescida de uma nova arquibancada coberta para cerca de 700 espectadores, elevando o total aproximado para 7 mil torcedores.

Os valores captados só poderão ser usados nas obras previstas na lei e não poderão servir para quitar dívidas, pagar salários, investir no futebol profissional ou financiar uma eventual SAF.

As intervenções abrangem todo o Complexo das Laranjeiras. O estádio receberá novo gramado sintético com drenagem e irrigação modernas, sistema de iluminação atualizado, esplanada de acesso, cabines de imprensa, sanitários, rotas de emergência, praças de alimentação e melhorias estruturais. A sede social será ampliada, com novo auditório, estacionamento para 145 vagas, quadras reformadas, áreas técnicas modernizadas, novo parque aquático e lojas temáticas. O teatro também será reformado, assim como as quadras laterais e os espaços de convivência.

— O Fluminense foi o primeiro clube que pensou em um futebol para grandes públicos em Laranjeiras, quando todo mundo jogava futebol em campos cercados por grades. E o Fluminense, visualizando aquilo, fez um estádio que comportava cerca de 20 mil pessoas. A Seleção Brasileira jogou pela primeira vez lá e conquistou seu primeiro título lá. Existe essa questão histórica. E por que eu falo em justiça? Na década de 60, para o crescimento da cidade, o Fluminense teve boa parte do seu estádio cortado para a passagem da Pinheiro Machado e para a abertura do túnel, garantindo a ligação da Zona Sul com a Zona Norte. O Fluminense abriu mão de um pedaço do seu corpo estrutural para que a cidade pudesse crescer. Nada mais justo que, tantos anos depois a cidade do Rio de Janeiro esteja, enfim, dando ao Fluminense a oportunidade de se revitalizar — disse o presidente Mário Bittencourt.

O projeto inclui ainda a revitalização do entorno, com melhorias em calçadas, arborização, iluminação pública, acessibilidade, recuperação da fachada tombada e ações culturais de integração com a vizinhança. Parte das intervenções sociais e urbanísticas será direcionada às comunidades próximas, incluindo a Cidade de Deus, onde está localizado o CT Carlos Castilho.

Na comunidade, o Tricolor entende que, a partir da expansão e melhorias, o clube conseguirá contribuir ainda mais na parte social do local. Um dos projetos é a escola do Fluminense no local. Além desse projeto, o Fluminense também vai adotar um campo da comunidade. O clube vai realizar a reforma do espaço e fornecer material e professores.

No centro de treinamento, o plano prevê ampliação administrativa, finalização da parte de hotelaria, reforma de campos e construção de novos gramados. A operação também abre caminho para que o Fluminense adquira terrenos vizinhos, permitindo a expansão do CT em direção a uma estrutura mais completa e integrada. Com esse processo, o Tricolor conseguiria uma melhor interação entre Xerém e o time profisisonal, que passaria a ter momentos integrados no CTCC.

— O Fluminense faz parte da história e da identidade do Rio. Assim como estamos viabilizando a reforma de São Januário, queremos garantir que Laranjeiras e o CT Carlos Castilho tenham estrutura moderna, segura e à altura da grandeza do clube. Esse modelo de operação urbana é bom para o esporte, movimenta a economia e melhora a cidade como um todo — afirmou Carlo Caiado, presidente da Câmara do Rio.

Para acessar os recursos, o Fluminense precisará criar uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), responsável por administrar a venda do potencial construtivo. A liberação dos valores ocorrerá conforme o avanço físico das obras. Um Conselho Consultivo com representantes da Prefeitura, Câmara, clube, SPE e associações de moradores acompanhará todo o processo. A operação terá validade de 120 meses após ser publicada.

Qual o prazo do Fluminense?

Após a apresentação desta terça-feira, o projeto entra em fase de tramitação legislativa, passando por comissões temáticas antes de ser votado em plenário. A estimativa é de que o Fluminense possa iniciar a comercialização do potencial construtivo entre o fim de 2026 e o começo de 2027, seguindo a ordem de prioridades estabelecida pela Câmara, que atualmente envolve São Januário, o Autódromo de Guaratiba e o Parque Imagine, de Roberto Medina.