A última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024 acontece neste domingo, com todos os jogos de forma simultânea, às 16h. Com chances de ser rebaixado, o Fluminense foi alvo de provocações por torcedores rivais antes mesmo do início dos jogos. Através de publicações nas redes sociais, internautas manifestaram o desejo de ver o clube tricolor na Série B do próximo ano.

Diversas contas preveram o rebaixamento do Fluminense e citaram o polêmico episódio do acesso do clube à Série A, em 2000. Na ocasião, o Tricolor tinha vencido a terceira divisão do futebol nacional em 1999, e "pulado" a série B, tendo acesso direto a elite do esporte na temporada seguinte.

Determinado cenário fez os torcedores rivais anunciarem que este domingo (8), com o possível rebaixamento, seria paga a "divida". Veja a repercussão nas redes sociais abaixo:

Cenários de rebaixamento para o Fluminense

Para seguir na elite do futebol nacional, o clube carioca precisa pelo menos empatar contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Em caso de derrota, o Tricolor terá que contar com uma combinação de resultados das partidas entre RB Bragantino x Criciúma e Atlético-MG x Athletico-PR.

Neste cenário, os tocedores do Fluminense deverão torcer para uma derrota do RB Bragantino ou uma vitória do Atlético-MG. Caso contrário, a equipe do técnico Mano Menezes estaria rebaixada para a Série B.

