O Fluminense está definido para enfrentar o Maricá pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor conta com a presença de alguns jogadores do elenco principal. A partida será às 19h deste sábado (18), no Estádio Moça Bonita.

A principal novidade é a presença do atacante Canobbio. O uruguaio será titular já na estreia com a camisa tricolor. Outra surpresa é a presença de Kauã Elias.

Escalação do Fluminense contra o Maricá

O Tricolor vai a campo com: Vitor Eudes; Victor Hugo, Ignácio, Freytes e Rafael Monteiro; Wallace Davi, Nonato e Isaque; Paulo Baya, Canobbio e Kauã Elias.

Canobbio vai estrear como titular no (Foto: Divulgação/Fluminense)

