Mário Bittencourt projeta ano do Fluminense: ‘Possibilidades reais de títulos’

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt projeta uma temporada com chances reais de títulos para o Tricolor. Após um 2024 abaixo da média, o cartola acredita que as contratações farão com que a equipe evolua em 2025.

Neste ano, o Time de Guerreiros tem como principais competições o Mundial de Clubes, a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Além de brigar por troféus, o mandatário não escondeu a vontade de retornar à Libertadores.

- Estamos entre os clubes que entram para disputar títulos e acho que esse ano também. Temos chance de ganhar todos os títulos que vamos disputar. O Mundial só vamos saber quando chegar lá. E uma competição de mata-mata, temos possibilidade de classificar na primeira fase. Mas nas outras quatro competições, temos possibilidades reais de disputar títulos. E voltar a Libertadores, porque disputamos quatro seguidas e é ruim ficar de fora. A gente saber jogar Libertadores. A Sul-Americana é um título que a gente não tem, e quem sabe a gente consiga no fim do ano.

Além das quatro principais competições, o Fluminense também está na luta pelo 34º título do Campeonato Carioca. Apesar do início ruim, o Tricolor tem apenas dois pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, que ocupa a 4ª colocação.

Fluminense vem de anos vitoriosos

Desde 2022, o Fluminense não sabe o que é passar um ano sem títulos na temporada. Naquele ano, o Tricolor conquistou o Campeonato Carioca, enquanto venceu a Libertadores e o estadual em 2023. Apesar do ano abaixo da média, o Time de Guerreiros também ergueu o troféu da Recopa Sul-Americana em 2024.

