Copa do Brasil: curiosidades sobre os possíveis adversários do Fluminense

O sorteio para definir os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil será realizado nesta quarta-feira (9), às 15h. O Fluminense está no pote 1 e enfrentará um time do pote 2, que contém antigos conhecidos e possíveis duelos inéditos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Esta será a 28ª participação do Tricolor, campeão em 2007 e vice-campeão em 1992 (Internacional) e 2005 (Paulista). Como o histórico do clube na competição é longo, o Lance! reuniu curiosidades das campanhas e possíveis adversários do Flu.

➡️ Confira o regulamento do sorteio da Copa do Brasil

Trajetória do título e peças em comum com o elenco atual do Fluminense

(Foto: Flu-Memória)

No dia 6 de junho de 2007, o Fluminense derrotou o Figueirense, por 1 a 0, no Orlando Scarpelli, com gol de Roger Machado. O time que foi a campo era comandado por Renato Gaúcho, que estava em sua quarta passagem pelo clube, e contava também com Thiago Silva. Ambos ficaram até 2008, quando o treinador foi demitido pelo risco de rebaixamento no Brasileirão e o zagueiro foi vendido para o Milan.

continua após a publicidade

Com exceção da primeira fase, que foi decidida em jogo único (6 a 0 contra o ADESG, do Acre), o Fluminense empatou uma das partidas em todas as fases seguintes. Na segunda, eliminou o América-RN com uma vitória por 2 a 0 em Natal e um empate em 1 a 1 em casa. Depois, nas oitavas de final, venceu o Bahia por 2 a 1 em Salvador e empatou em 1 a 1 no Rio de Janeiro. Nas quartas, a ordem dos resultados inverteu e o Flu empatou em Curitiba com o Athletico-PR, mas venceu no Maracanã pelo placar mínimo para garantir a vaga na semi.

A decisão para ir à final foi contra o Brasiliense. Primeiro, o Tricolor empatou em Brasília para depois vencer por 4 a 2 em casa. Na grande final, contra o Figueirense, novo empate no Maracanã e vitória magra em Florianópolis para garantir o título inédito.

continua após a publicidade

📊 Números da conquista:

Jogos disputados: 12 Vitórias: 6 Empates: 5 Derrotas: 1 Gols marcados: 22 Gols sofridos: 11 Artilheiro do time: Adriano Magrão (4 gols)

📋 Escalação da final:

Fernando Henrique; Carlinhos, Thiago Silva, Roger Machado, Junior Cesar; Fabinho, Arouca, Cícero, Carlos Alberto (Thiago Neves); Alex Dias (Rafael Moura) e Adriano Magrão (David). No banco: Ricardo Berna, Anderson Luis, Romeu, Lenny.

Adversários conhecidos do Fluminense na Copa do Brasil

John Kennedy comemora seu gol pela Copa do Brasil em Fluminense x Paysandu (Foto: Mailson Santana/FFC)

Os potes do sorteio foram definidos a partir do ranking nacional da CBF e o Fluminense está no pote 1, de modo que enfrentará um time do pote 2, que contém: Aparecidense, Botafogo-PB, Brusque, Capital-DF, Ceará, CRB, Criciúma, CSA, Maracanã-CE, Maringá, Náutico, Novorizontino, Operário-PR, Paysandu, Retrõ e Vila Nova-GO.

Entre estas equipes, há seis times que já cruzaram o caminho do Tricolor na Copa do Brasil. Confira:

Criciúma : 1992, 1996, 2017 e 2021

: 1992, 1996, 2017 e 2021 Paysandu : 2002, 2015 e 2023

: 2002, 2015 e 2023 Vila Nova-GO : 2006 e 2022

: 2006 e 2022 Ceará : 1997 e 2005

: 1997 e 2005 CRB : 1996

: 1996 Botafogo-PB: 2020

Dois deles já eliminaram o Flu

O final da década de 1990 foi um dos períodos mais duros da história do clube com a queda para a Série B, em 1997, e depois para a Série C, em 1998. Nessa época, o Fluminense foi eliminado rapidamente da Copa do Brasil por Criciúma e Ceará.

Em 1996, na primeira fase, o Tricolor eliminou o CRB com uma vitória por 4 a 1. Entretanto, embora tenha vencido o Criciúma, em casa, por 2 a 1 - com gols de Renato Gaúcho e Vampeta -, perdeu por 3 a 1 fora. No ano seguinte, sem o ex-atacante e novo treinador, o clube sofreu nova decepção ao ser eliminado pelo Ceará ao perder por 1 a 0 fora e empatar sem gols no Maracanã.

Possíveis reencontros na Copa do Brasil

Náutico e CSA são dois dos times que o Fluminense nunca enfrentou na Copa do Brasil. No entanto, são equipes com passagens na Série A do Brasileirão e por isso possuem um histórico.

No caso do time de Pernambuco, a última vez que cruzou o caminho do Flu foi em 2013 pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, venceu por 1 a 0, com gol de Samuel, e no segundo venceu por 2 a 0. Wagner abriu o placar e Samuel marcou novamente para ampliar.

Com encontro mais recente, mas em um período difícil para o Flu, o outro time é o CSA. A última vez que os times jogaram foi pelo Brasileirão de 2019. A derrota na 15ª rodada, por 1 a 0, no Maracanã, foi o estopim para o fim da primeira passagem de Fernando Diniz pelo clube. Na 34ª, com gol de Yony González, o Tricolor venceu e acabou escapando do rebaixamento, diferente da equipe alagoana.