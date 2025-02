Fluminense encara Vasco e reta final do Carioca como finais antecipadas

O Fluminense encara o clássico contra o Vasco e a reta final do Campeonato Carioca como finais antecipadas em busca de uma vaga na semifinal. O Tricolor ocupa a 10ª colocação com apenas sete pontos conquistados e vive um drama na competição.

Neste momento, a equipe de Mano Menezes não está em condições de negociar pontos e precisa somar quatro vitórias consecutivas para sonhar com a classificação ao mata-mata. Nessa hipótese, o Fluminense chegaria aos 19 pontos na Taça Guanabara.

Um trunfo que pesa a favor do Tricolor é o fato de encarar jogos contra Vasco, Flamengo e Nova Iguaçu. O Cruz-Maltino ocupa a vice-liderança, o Rubro-Negro está na 5ª colocação, mas com um jogo a menos, enquanto a equipe da Baixada do Fluminense ocupa a 3ª colocação. São confrontos diretos em que o Time de Guerreiros pode frear seus rivais e subir na classificação em busca de uma vaga no G-4.

Pressionado no cargo por conta do início ruim em 2025, Mano Menezes contará com força quase máxima para o clássico contra o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília. O comandante volta a ter em sua relação peças chaves do elenco que foram preservadas contra o Boavista, como Thiago Silva, Lima, Martinelli e Thiago Santos.

O único desfalque é Samuel Xavier, que será preservado após deixar o jogo entre Fluminense e Boavista com dores. No entanto, os exames do lateral-direito não apontaram nenhuma lesão, e o veterano deve retornar nos próximos dias. Com isso, Guga deve ocupar a vaga na equipe titular no clássico.

Um tropeço não está nos planos do Fluminense, uma vez que praticamente dizimaria as chances de lutar pelo título do Campeonato Carioca. No entanto, o Tricolor precisa pontuar para conquistar ao menos uma vaga na Taça Rio caso não avance às semifinais da competição e lutar por uma vaga na Copa do Brasil de 2026.