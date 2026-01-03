Arana desembarca no Rio para assinar com o Fluminense

O lateral Guilherme Arana desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste sábado (3) e está cada vez mais perto de oficializar o vínculo com o Fluminense. O jogador de 28 anos realizará exames antes da assinatura do contrato por quatro anos.

Ainda no aeroporto, o Arana falou com a imprensa já como jogador tricolor. Com o filho no colo, se disse ansioso para a nova etapa da carreira após seis temporadas no Atlético-MG.

— Expectativa muita alta. Jogar no Maracanã com a camisa do Fluminense. Fazer os exames agora, muita ansiedade. Eu sou um cara que nasceu de sete meses, então já dá pra perceber a ansiedade que eu tenho. Feliz demais pelo desfecho e com tudo que vem acontecendo na minha vida. Muito feliz com esse novo desafio — afirmou Arana.

No planejamento tricolor, Arana é visto como um lateral experiente, regular e com boa capacidade ofensiva. O jogador se juntará a Renê e Fuentes na lateral esquerda do time, o último ainda não tem situação 100% assegurada para 2026.

Cria do Corinthians, Arana se destacou no futebol brasileiro ainda em 2017, quando foi destaque do Brasileirão pelo campeão Timão, antes da passagem pela Europa, no Sevilla. No retorno ao Brasil, dessa vez no Atlético-MG, o jogador voltou a se destacar e chegou a se firmar como principal nome da posição na Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2022. Uma lesão grave deixou o jogador de fora da competição. Mesmo após a contusão, o jogador recuperou espaço e segue valorizado no cenário nacional.

Pelo Galo, foi titular em 43 dos 45 jogos da temporada, contribuindo com dois gols e duas assistências. Ao longo de seu período em Minas Gerais, disputou 271 partidas, sendo titular em 255. Ao todo, soma 23 gols e 37 assistências, além dos títulos do Brasileirão (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e seis taças do Campeonato Mineiro (2020 a 2025).

