Quem é Ignácio, novo zagueiro do Fluminense?

Ignácio, reforço do Fluminense (Foto: Divulgação / Sporting Cristal)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 09:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense acertou a contratação do zagueiro Ignácio, que está no Sporting Cristal, do Peru. O clube carioca irá pagar 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,9 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador de 27 anos, segundo informações primeiramente publicadas pela RPP Deportes.

Quem é Ignácio?

Ignácio nasceu em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e atuou por Assu e Força e Luz antes de deixar o estado para se juntar ao Bahia. Após período na equipe sub-23 do Esquadrão de Aço e empréstimos em CSA e Chapecoense, voltou ao clube em 2022 e foi titular durante toda a temporada, marcando quatro gols.

Em janeiro de 2023, o zagueiro se transferiu ao Sporting Cristal e disputou a Copa Libertadores pelo clube peruano, enfrentando o Fluminense na fase de grupos da competição. Por lá, disputou 62 partidas e marcou 10 gols, além de ter contribuido com duas assistências. Aos 27 anos, retornará ao Brasil.

Como foi a negociação do Fluminense pelo zagueiro?

O Tricolor havia sinalizado com oferta de empréstimo de Ignácio, mas o Sporting Cristal respondeu com o desejo de negociar o jogador em definitivo. Assim, após as conversas avançarem nos últimos dois dias, os clubes chegaram a um acordo de 2,2 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos zagueiro brasileiro, que assinará por quatro anos com o Fluminense.

