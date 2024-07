Acertado com o Fluminense, Kevin Serna chega ao Rio para assinar com o novo clube

(Foto: Reprodução / Victor Lessa)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 08:42 • Rio de Janeiro

Novo reforço do Fluminense na janela deste segundo semestre, Kevin Serna desembarcou no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (16), para assinar com a equipe carioca. O atacante está perto de ser anunciado e vai realizar os exames para assinar o contrato.

O colombiano de 26 anos não concedeu entrevista aos jornalistas no Aeroporto do Galeão, a pedido do clube.

Kevin Serna chega com grandes expectativas para reforçar o ataque do Fluminense, podendo ser importante na luta para fugir da zona e rebaixamento. Até o momento, o time de Mano Menezes possui o segundo pior ataque do Brasileirão, com 12 gols em 16 jogos.

Na atual temporada, o ex-atacante do Alianza Lima fez 23 jogos, três gols e três assistências, e se destaca por ser um atacante veloz.

O Tricolor irá pagar 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador. Além de Serna, o Flu já acertou com o volante Nonato, além do já apresentado e anunciado Thiago Silva.

