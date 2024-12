Fluminense é escalado com surpresa para enfrentar o Athletico-PR

O Fluminense está escalado com uma surpresa para enfrentar o Athletico-PR, pela 36ª rodada do Brasileirão. O meia Ganso inicia a partida no banco de reservas, enquanto Lima começa como titular.

Mano Menezes optou por escalar Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Lima; Arias, Kauã Elias e Serna. O colombiano foi o escolhido para substituir Keno, que não foi relacionado por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Assim como Keno, o centroavante John Kennedy também não viajou à Curitiba por opção técnica e não é opção no banco de reservas. Por outro lado, Ganso inicia no banco após sentir dores na região lombar na partida contra o Criciúma.

O Fluminense soma 39 pontos, ocupa a 16ª colocação e busca se distanciar da zona de rebaixamento diante do Athletico-PR. As equipes estão separadas na classificação do Campeonato Brasileiro por apenas dois pontos.

Athletico-PR escalado para enfrentar o Fluminense

O Athletico-PR entra em campo com Mycael; Léo Godoy, Belezi, Thiago Heleno, Esquivel; Felipinho, Gabriel, Chrystian; Nikão, Pablo e Cuello. O Furacão pode se livrar de vez do risco de rebaixamento em caso de um triunfo em casa.